A San Siro la protesta degli ambulanti: "Rinnovateci il contratto"

Ieri lavoravano, oggi no, domani chissà. Sono gli ambulanti dello stadio San Siro di Milano che si occupano di vendere cibo, bevande e merchandising prima delle partite e dei concerti. Il contratto fra MI Stadio, la Srl che gestisce le aree del Meazza per conto di Inter e Milan, e il Consorzio Operatori Stadio Milano, che riunisce gli ambulanti, è scaduto il 31 luglio e non è stato rinnovato. Gli ambulanti hanno quindi radunato i loro furgoni davanti alla "Scala del calcio" per protestare contro questa situazione di abbandono. "Noi da qua non ci muoviamo fino a che non riabbiamo il nostro posto di lavoro", dice un manifestante. Un primo risultato l'hanno ottenuto, con la prefettura di Milano che ha convocato un tavolo per trattare il rinnovo del contratto. Una situazione che però rimane ancora incerta.