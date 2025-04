A San Pietro con i giovani la messa in suffragio di papa Francesco

In suffragio di papa Francesco e in occasione del Giubileo degli adolescenti, San Pietro di nuovo sold out all'indomani dei funerali del pontefice. In 200mila, infatti, erano presenti alla messa celebrata dal cardinale Parolin. Oltre alla piazza, grande folla anche in via della Conciliazione. "Papa Francesco è stato testimone luminoso di una Chiesa che si china con tenerezza verso chi è ferito e guarisce con il balsamo della misericordia; e ci ha ricordato che non può esserci pace senza il riconoscimento dell'altro, senza l'attenzione a chi è più debole e, soprattutto, non può esserci mai la pace se non impariamo a perdonarci reciprocamente, usando tra di noi la stessa misericordia che Dio ha verso la nostra vita. Fratelli e sorelle, proprio nella domenica della misericordia ricordiamo con affetto il nostro amato Papa Francesco. A voi, a noi tutti, al mondo intero, Papa Francesco rivolge il suo abbraccio dal Cielo". Così nell'omelia Parolin. Al termine della funzione un lungo applauso.