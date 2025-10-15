A Roma il grido collettivo contro femminicidi e bullismo

In piazza S.S. Apostoli si sono radunate in presidio circa cento persone per alzare la voce contro ogni forma di violenzadi Emanuela Vernetti
C'è chi ha in mano una candela, chi un girasole, sulle t-shirt le foto di chi non c'è più. A Roma "Lacrime furenti" è il grido collettivo di chi non ha più lacrime ma ha ancora molta forza per opporsi a ogni forma violenza, non solo quella di genere. Per questo, in piazza S.S. Apostoli si sono radunate in presidio un centinaio di persone contro femminicidi, stalking e bullismo. "Si deve combattere per dare a loro giustizia e verità noi questo vogliamo", sottolinea una partecipante.