Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaElezioniEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
LA MANIFESTAZIONE "Lacrime furenti"

A Roma il grido collettivo contro femminicidi e bullismo

In piazza S.S. Apostoli si sono radunate in presidio circa cento persone per alzare la voce contro ogni forma di violenza

di Emanuela Vernetti
15 Ott 2025 - 19:20
01:29 

C'è chi ha in mano una candela, chi un girasole, sulle t-shirt le foto di chi non c'è più. A Roma "Lacrime furenti" è il grido collettivo di chi non ha più lacrime ma ha ancora molta forza per opporsi a ogni forma violenza, non solo quella di genere. Per questo, in piazza S.S. Apostoli si sono radunate in presidio un centinaio di persone contro femminicidi, stalking e bullismo. "Si deve combattere per dare a loro giustizia e verità noi questo vogliamo", sottolinea una partecipante.

femminicidio
roma
video evidenza