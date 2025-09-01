A Roma lo sfratto del Caffè Greco slitta di un mese

L'ospedale israelitico ne rivendica le mura: "È"un bene tutelato"di Beatrice Bortolin
Slitta ancora la data di sfratto dell'Antico Caffè Greco, locale storico di via dei Condotti, nato quasi 300 anni nel cuore di Roma, affacciato sulla scalinata di Trinità dei Monti. Una piccola vittoria per i gestori, che hanno fatto appello a un disegno di legge entrato in vigore a inizio 2025, che tutela gli esercizi di carattere storico.
Solo un breve rinvio di un procedimento ormai certo, commenta il legale dell'ospedale israelitico, proprietario delle mura.
