Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
In via Condotti

A Roma lo sfratto del Caffè Greco slitta di un mese

L'ospedale israelitico ne rivendica le mura: "È"un bene tutelato"

di Beatrice Bortolin
01 Set 2025 - 20:24
01:31 

Slitta ancora la data di sfratto dell'Antico Caffè Greco, locale storico di via dei Condotti, nato quasi 300 anni nel cuore di Roma, affacciato sulla scalinata di Trinità dei Monti. Una piccola vittoria per i gestori, che hanno fatto appello a un disegno di legge entrato in vigore a inizio 2025, che tutela gli esercizi di carattere storico.
Solo un breve rinvio di un procedimento ormai certo, commenta il legale dell'ospedale israelitico, proprietario delle mura. 
 

caffe
greco
roma
sfratto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri