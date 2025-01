A Roma le proteste al Quarticciolo: "No al modello Caivano"

"Difendiamo Quarticciolo, Caivano non è un modello". Centinaia le persone all'assemblea pubblica nel quartiere di Roma Est. "Fermiamo lo sgombero dell'ex questura", queste le parole d'ordine contro il decreto e il commissario di governo per il quartiere romano, che dovrebbe riproporre il modello Caivano come 'ricetta' per la borgata storica della Capitale. "Tutti vogliamo che il Quarticciolo cambi in meglio e che non sia più ostaggio dei traffici che ci sono in questo momento. Il problema è come avverrà questa cosa. E certamente non si può fare cancellando i presìdi sociali", ripetono gli organizzatori durante la maratona oratoria, sotto all'ex questura, ricordando tutte le attività che gli abitanti portano avanti: dalla palestra, al doposcuola, all'ambulatorio popolare.