Le nuove panchine "anti-clochard" realizzate in piazza dei Cinquecento non sono sfuggite a chi crede che la Capitale debba continuare a essere un grande "campeggio" e chiede che vengano rimosse. Poco importa, poi, se le tende siano montate all’esterno della stazione Termini, principale scalo ferroviario, porta d’ingresso per pellegrini e turisti.