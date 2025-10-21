Logo Tgcom24
DEGRADO NELLA CAPITALE

A Roma crescono le "favelas"

A pochi passi dalla Sapienza"è nato un nuovo insediamento abusivo

21 Ott 2025 - 20:47
01:35 

Quartiere San Lorenzo, Roma. Qui, a pochi passi dalla Sapienza, è nato un insediamento abusivo. Quartiere che vai, "favelas" che trovi: da Centocelle a Corso Francia, fino a Portuense, sono decine ormai le mini-baraccopoli nate negli ultimi mesi

