A Roma crescono le "favelas"

A pochi passi dalla Sapienza"è nato un nuovo insediamento abusivo
Quartiere San Lorenzo, Roma. Qui, a pochi passi dalla Sapienza, è nato un insediamento abusivo. Quartiere che vai, "favelas" che trovi: da Centocelle a Corso Francia, fino a Portuense, sono decine ormai le mini-baraccopoli nate negli ultimi mesi
