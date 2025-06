A Roma bruciano le bandiere di Israele e dell'Europa

Durante la manifestazione promossa dai collettivi studenteschi e da Potere al Popolo a Roma alcuni manifestanti hanno dato fuoco a bandiere di Israele, della Nato e dell'Unione Europea. "A fuoco i simboli dell'oppressione", hanno gridato, alzando e sventolando cartelli contro le guerre e in solidarietà con il popolo palestinese. La protesta, che si è svolta in concomitanza con altri eventi pubblici, ha visto la partecipazione di decine di studenti e attivisti. Sul posto è intervenuta la Digos per identificare i responsabili. Durante la manifestazione contro il riarmo a Roma organizzata dalla rete "Disarmiamoli" è stato bruciato un cartellone raffigurante il volto di Donald Trump. I manifestanti sono partiti da piazza Vittorio Veneto e sono diretti ai Fori Imperiali.