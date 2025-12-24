Logo Tgcom24
Cronaca
Lombardia
IL REGALO SOSPESO

A Rho in azione "i nipoti di Babbo Natale"

Attraverso una piattaforma online, i bambini posso adottare un nonno o una nonna ospiti nelle Rsa sparse in tutta Italia e recapitare loro il dono che hanno scelto"

di Rossella Ivone
24 Dic 2025 - 19:48
01:33 
