A Prato nasce il gazebo anti-movida

L'idea è del Comune di Prato: un gazebo con alcune sedie nella piazza della movida dove i giovani che hanno bevuto troppo possono mettersi comodi e riprendersi dalla sbornia. Presenti volantini informativi, esperti a disposizione e alcoltest gratuiti per tutti i ragazzi che dopo aver alzato il gomito vogliono sincerarsi delle proprie condizioni, soprattutto se devono mettersi alla guida.