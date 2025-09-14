Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
LA TROVATA

A Prato nasce il gazebo anti-movida

Qui I giovani che hanno bevuto troppo possono mettersi comodi e riprendersi dalla sbornia

di Luca Amodio
14 Set 2025 - 21:23
01:28 

L'idea è del Comune di Prato: un gazebo con alcune sedie nella piazza della movida dove i giovani che hanno bevuto troppo possono mettersi comodi e riprendersi dalla sbornia. Presenti volantini informativi, esperti a disposizione e alcoltest gratuiti per tutti i ragazzi che dopo aver alzato il gomito vogliono sincerarsi delle proprie condizioni, soprattutto se devono mettersi alla guida.

video tg
prato

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri