Cronaca
con delibera comunale

A Pesaro la statua di Pavarotti finisce al centro della pista di pattinaggio sul ghiaccio

La protesta di Nicoletta Mantovani: "E' una ridicolizzazione, una cosa bruttissima"

di Rita Ferrari
26 Nov 2025 - 13:11
01:28 

"Al brutto non c'è mai fine". Sembra messa lì a dirigere il traffico dei pattinatori sul ghiaccio: "Una ridicolizzazione di Luciano, una cosa bruttissima", è il commento di Nicoletta Mantovani, vedova di Pavarotti. La statua in bronzo a grandezza naturale, con il Maestro in abito da concerto e braccia spalancate, era stata inaugurata qui, nella piazza centrale di Pesaro, nel 2024 alla presenza della stessa Mantovani. La giunta marchigiana ha deliberato che attorno all'opera venisse realizzata una pista di pattinaggio.

pesaro
pavarotti