A Pavia con i frati di Sant'Agostino: "Papa Leone XIII per noi è sempre padre Roberto"

C'è grande soddisfazione nella comunità dei frati agostiniani di Pavia dopo che un loro membro, padre Robert Prevost, è diventato Papa. Tra loro c'è chi lo conosce personalmente da anni, come padre Gianfranco Casagrande: "E' un amico, un uomo molto energico e soprattutto sincero e schietto". Indelebile il ricordo anche tra i fedeli che hanno incontrato Prevost davanti alle spoglie di Sant'Agostino quando "non era vestito di bianco come ora". "Lo invito a tornare qui, - conclude padre Casagrande. - Per noi resta sempre padre Roberto".