In centinaia ai funerali di Elisa e Cosimo a Paupisi

A colpirli a morte è stato"Salvatore Ocone, rispettivamente marito e padre delle due vittimedi Andrea Noci
"Chiediamo al Signore che episodi del genere non si verifichino mai più". La preghiera dell'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca ha caratterizzato l'omelia dei funerali di Elisa Polcino (49 anni) e del figlio quindicenne Cosimo, entrambi uccisi da Salvatore Ocone, marito e padre delle vittime. Le salme dei due congiunti sono giunte dall'obitorio dell'ospedale di Benevento nella chiesa di Santa Maria del Bosco a Paupisi (Benevento), dove ad attenderle c'erano centinaia di persone, con a capo il sindaco del paese Salvatore Coletta che per l'occasione ha proclamato il lutto cittadino.