In centinaia ai funerali di Elisa e Cosimo a Paupisi

"Chiediamo al Signore che episodi del genere non si verifichino mai più". La preghiera dell'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca ha caratterizzato l'omelia dei funerali di Elisa Polcino (49 anni) e del figlio quindicenne Cosimo, entrambi uccisi da Salvatore Ocone, marito e padre delle vittime. Le salme dei due congiunti sono giunte dall'obitorio dell'ospedale di Benevento nella chiesa di Santa Maria del Bosco a Paupisi (Benevento), dove ad attenderle c'erano centinaia di persone, con a capo il sindaco del paese Salvatore Coletta che per l'occasione ha proclamato il lutto cittadino.