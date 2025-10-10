Logo Tgcom24
UCCISI A COLPI DI PIETRA

In centinaia ai funerali di Elisa e Cosimo a Paupisi

A colpirli a morte è stato"Salvatore Ocone, rispettivamente marito e padre delle due vittime

di Andrea Noci
10 Ott 2025 - 20:11
01:22 

"Chiediamo al Signore che episodi del genere non si verifichino mai più". La preghiera dell'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca ha caratterizzato l'omelia dei funerali di Elisa Polcino (49 anni) e del figlio quindicenne Cosimo, entrambi uccisi da Salvatore Ocone, marito e padre delle vittime. Le salme dei due congiunti sono giunte dall'obitorio dell'ospedale di Benevento nella chiesa di Santa Maria del Bosco a Paupisi (Benevento), dove ad attenderle c'erano centinaia di persone, con a capo il sindaco del paese Salvatore Coletta che per l'occasione ha proclamato il lutto cittadino.

