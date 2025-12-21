Logo Tgcom24
Cronaca
L'INIZIATIVA

A Palermo il pranzo di Natale per i senzatetto

Gli "Angeli della Notte" offrono sostegno e"pasti caldi a"chi non ha una casa o si trova in difficoltà

di Federica Terrana
21 Dic 2025 - 13:13
