A Padova un negozio di musica aperto da cento anni

1925, l'anno in cui Mario Agostino Bettin, poco più che ventenne, fondava a Padova un negozio destinato a diventare punto di riferimento internazionale per musicisti e appassionati. Un secolo di storia. In quei tasti bianchi e neri la vita e il lavoro di una famiglia. Oggi Alberto gestisce l'attività ereditata dal padre, al suo fianco il figlio Giacomo. Quanti ricordi, e quante collaborazioni diventate amicizie, con artisti e cantanti. Gianni Morandi, Stefano Bollani, ma anche Joe Cocker e il grande Ray Charles. Negli anni il mercato è cambiato, gli strumenti elettronici hanno sostituito quelli tradizionali. Rimane l'amore per la musica, destinato a durare per altri cento anni, e di più.