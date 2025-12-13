Logo Tgcom24
A Napoli sotto sfratto la vedova di Giuseppe Veropalumbo, ucciso da proiettile vagante a Capodanno

L'uomo morì nella notte di Capodanno del 2008. L'amministrazione di Torre Annunziata cerca una soluzione

di Dario Vito
13 Dic 2025 - 20:07
01:33 

"Leggo dai post una volontà da parte del sindaco di aiutare i familiari delle vittime innocenti della criminalità, però purtroppo io non sono ancora riconosciuta come vittima innocente di camorra. L’unica cosa certa che attualmente ho è questa lettera di sfratto. Per Carmela Sermino, vedova di Giuseppe Veropalumbo, l'incubo di dover lasciare la casa, invece di un risarcimento per la morte del marito, c’è ancora. Giuseppe fu ucciso il 31 dicembre 2007, raggiunto da un proiettile nella sua abitazione. La volontà espressa dall’amministrazione comunale di Torre Annunziata, a Napoli, è quella di cercare una soluzione che le garantisca un alloggio.

