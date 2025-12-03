Logo Tgcom24
Cronaca
In visita anche solo per un giorno

A Napoli il turismo è mordi e fuggi

A fronte di un numero di visitatori comunque ragguardevole, il trend di richieste per le strutture ricettive sembra aver subito un calo

di Bruna Varriale
03 Dic 2025 - 17:56
01:32 

In visita a Napoli, anche solo per un giorno. L'immagine del centro storico quasi off limits soprattutto nel weekend restituisce l'idea degli affari che girano, o almeno cosi dovrebbe essere. E invece a fronte di un numero di visitatori comunque ragguardevole, il trend di richieste per le strutture ricettive sembra aver subito un calo. Tutta colpa, almeno cosi sembrerebbe, del turismo mordi e fuggi.

