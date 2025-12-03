A Napoli il turismo è mordi e fuggi

A fronte di un numero di visitatori comunque ragguardevole, il trend di richieste per le strutture ricettive sembra aver subito un calodi Bruna Varriale
In visita a Napoli, anche solo per un giorno. L'immagine del centro storico quasi off limits soprattutto nel weekend restituisce l'idea degli affari che girano, o almeno cosi dovrebbe essere. E invece a fronte di un numero di visitatori comunque ragguardevole, il trend di richieste per le strutture ricettive sembra aver subito un calo. Tutta colpa, almeno cosi sembrerebbe, del turismo mordi e fuggi.