Cronaca
lo sfogo dei cittadini

A Monza è "emergenza maranza"

Negli ultimi mesi, gli episodi con protagonisti giovanissimi fuori controllo in giro per la città sono aumentati a dismisura

di Giuseppe Facchini
28 Ago 2025 - 20:23
01:34 

"Io abito qui dietro, non si può frequentare da una certa ora. Bisogna aver paura a portare giù il cagnolino a fare la pipì. È un disastro…E si sta distruggendo tutto per qualche scappato di casa che ci crea problemi". Monza ostaggio delle baby gang. Negli ultimi mesi, gli episodi con protagonisti giovanissimi fuori controllo in giro per la città sono aumentati a dismisura. L'ultimo è avvenuto qualche giorno fa nei pressi di via Bergamo, cuore della movida e da tempo una delle zone maggiormente prese di mira dalle bande. Residenti e commercianti da queste parti non ne possono più.

