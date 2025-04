A Montecchio è vietato giocare a pallone

E' il sagrato, mica l'oratorio, il campetto con le porte: qui giocare al pallone non si può. Chi trasgredisce rischia una multa pesante, fino a 500 euro. Siamo a Montecchio Maggiore, 23mila abitanti in provincia di Vicenza, dove il sindaco, con un'ordinanza, ha vietato le partite di calcio negli spazi pubblici, come i piazzali davanti a chiese e municipio. Una misura che fa discutere.