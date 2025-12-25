Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
NON CI SI VERGOGNA PIù

A Milano riciclare il regalo non è più un tabù

"In molti"riciclano i doni, soprattutto quelli alimentari da bottiglie a panettoni e pandori"

25 Dic 2025 - 13:10
01:31 

Riciclare i regali di Natale, o "regifting", è una pratica sostenibile e sempre più accettata, che trasforma gli oggetti indesiderati in doni utili per altri, evitando sprechi e accumulo. Ecco cosa ne pensano i milanesi.

video tg