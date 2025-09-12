A Milano presto una nuova moschea, la rabbia dei residenti

I residenti non vogliono una moschea. L'opposizione in Consiglio Comunale ha proposto di farci un parcheggio d’intercambio per San Siro, ma Palazzo Marino va avanti spedita. Ha già comprato questa struttura, costata 170 mila euro, che diventerà in via Novara, nell'ex hub vaccinale, un nuovo luogo di preghiera per il centro islamico di Viale Jenner. Da un tendone all'altro, la preghiera islamica questa volta trasloca al Parco Trenno, alle porte di Milano. Il Comune ha deciso di metterla nel ben mezzo di un hub della protezione civile, che sarebbe destinato all'emergenze. La decisione presa a giugno fa già discutere, primo perché il centro islamico di Viale Jenner deve ancora al Comune 50mila euro di arretrati per l'affitto del vecchio tendone al Palasharp. Secondo perché sfuma la possibilità di avere un parcheggio di interscambio per partite e concerti a San Siro.

