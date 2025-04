A Milano nel covo dei "maranza"

Milano, stabile Aler di via Ricciarelli 24, zona San Siro. Accanto al cancello d'ingresso, c'è la scritta con vernice blu "Niko": è qui che una famiglia rom raccoglieva la refurtiva di Milano, i gioielli rubati dalle baby gang, che una ricettatrice portava in Romania. Nella casa di San Siro il via vai continuo di criminali che consegnavano il bottino e ricevevano denaro. Per spostare i gioielli coinvolti anche i bambini di 6, 8, 9 e 15 anni. "Mamma Romania", con la famiglia, gestiva la rete di baby gang accusata di 25 rapine.