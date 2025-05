A Milano la pasticceria aperta il Primo maggio da 64 anni

Il nipote del fondatore, che oggi gestisce l’attività dopo aver raccolto il testimone dal padre, racconta di non ricordare un solo Primo Maggio passato lontano dal bancone, tra cappuccini, sandwich e aperitivi. Negli anni Sessanta lavorare il Primo maggio era un’eccezione. Ora basta fare un giro per le strade di Milano per capire che non è più così.