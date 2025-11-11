A Milano il nuovo ponte è al buio: "E' una discarica"

"Abbiamo paura, qui vandalismo e degrado. Ormai è come una discarica". A protestare sullo stato del nuovo ponte ciclopedonale di San Cristoforo a Milano sono i residenti che si trovano a percorrere "per comodità" quella struttura di collegamento, che però è senza illuminazione. "Dobbiamo usare le torce per andare al capolinea della linea metropolitana 4". Ma il Comune assicura: "Tutto risolto entro fine mese".