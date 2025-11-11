Logo Tgcom24
quello ciclopedonale di San Cristoforo

A Milano il nuovo ponte è al buio: "E' una discarica"

La protesta contro il degrado dei residenti del quartiere San Cristoforo che devono attraversare la struttura che collega alla metropolitana usando le torce

di Roberta Fiorentini
11 Nov 2025 - 19:34
01:35 

"Abbiamo paura, qui vandalismo e degrado. Ormai è come una discarica". A protestare sullo stato del nuovo ponte ciclopedonale di San Cristoforo a Milano sono i residenti che si trovano a percorrere "per comodità" quella struttura di collegamento, che però è senza illuminazione. "Dobbiamo usare le torce per andare al capolinea della linea metropolitana 4". Ma il Comune assicura: "Tutto risolto entro fine mese".

