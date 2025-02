A Milano il divieto di fumo si rivela un flop

Secondo i dati di Arpa Lombardia, il fumo da sigaretta sarebbe responsabile del 7 per cento delle emissioni di polveri sottili. Le sanzioni - che vanno dai 40 ai 240 euro - si concentrano solo in alcuni giorni come il 3, il 13 e il 30 gennaio - e sempre negli stessi luoghi: Duomo, Castello, Corso Europa e giardini di viale Jonio. Che siano solo il frutto di qualche vigile più solerte e preciso nel far rispettare le norme?