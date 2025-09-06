Logo Tgcom24
A Milano i cortei per il Leoncavallo: uova contro le forze dell'ordine

Sono circa in 20mila, secondo la Questura, a manifestare solidarietà al centro sociale sgomberato lo scorso 21 agosto

06 Set 2025 - 17:07
01:10 

Lancio di uova verso le forze dell'ordine schierate davanti alla Prefettura di Milano da parte di alcuni manifestanti che stanno partecipando al corteo nazionale "Giù le mani dalla città" in solidarietà al centro Leoncavallo. L'episodio si è verificato nei pressi di corso Monforte. Non si registrano però incidenti. Sono circa 20mila, secondo la Questura, i partecipanti al corteo di Milano organizzato per manifestare solidarietà al centro sociale sgomberato lo scorso 21 agosto.

