A Milano esercitazione d'emergenza in vista delle Olimpiadi invernali

Un incendio all'interno di un vagone di un convoglio ferroviario in transito nel Passante ferroviario a Milano con relativo intervento di emergenza da parte dei vari enti di soccorso. Un'esercitazione, una totale simulazione, nella notte tra sabato e domenica coordinata dalla Prefettura di Milano in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. L'operazione della protezione civile in collaborazione delle Forze di Polizia, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e del Gruppo F.S. - Ferrovie dello Stato Security h avuto l'obiettivo di verificare la rapidità di intervento e il coordinamento di tutte le istituzioni e gli enti coinvolti in caso di incidente rilevante in ambito ferroviario. A Tgcom24 le fasi clou della maxi simulazione.