Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Le voci

A Masone (Genova) l'allarme lupi è diventato quotidiano

Uccidono pecore, asini, cani, gatti, agiscono in branco e ora anche le persone hanno paura

di Francesco Mortola
20 Nov 2025 - 20:14
01:30 

Uccidono pecore, asini, cani, gatti, agiscono in branco e ora anche le persone hanno paura. A Masone, nel Genovese, l'allarme lupi è diventato quotidiano.

genova
lupi