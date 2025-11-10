A Lecce spopola il nonno influencer

Quella dedicata alla verdura è solo una delle tante storie che Donato Santoro, 75 anni, dalla sua casa di Melendugno, in Salento, racconta ogni giorno ai suoi follower sui social. Storie di vita vissuta, ricette, leggende, pensate con semplicità: nessun supporto tecnologico per Santoro, solo un cellulare e un portatovaglioli a fare da cavalletto. E poi via al racconto con un solo obiettivo, quello di tramandare il patrimonio salentino.