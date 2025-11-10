Logo Tgcom24
A Lecce spopola il nonno influencer

Donato Santoro, 75 anni, dalla sua casa di Melendugno, racconta ogni giorno ai follower storie di vita vissuta, ricette e leggende

di Michela Pagano
10 Nov 2025 - 19:50
01:33 

Quella dedicata alla verdura è solo una delle tante storie che Donato Santoro, 75 anni, dalla sua casa di Melendugno, in Salento, racconta ogni giorno ai suoi follower sui social. Storie di vita vissuta, ricette, leggende, pensate con semplicità: nessun supporto tecnologico per Santoro, solo un cellulare e un portatovaglioli a fare da cavalletto. E poi via al racconto con un solo obiettivo, quello di tramandare il patrimonio salentino.

