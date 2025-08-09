A Grado è boom di presenze al mare

In un'estate dai prezzi impazziti, con gli italiani che scelgono vacanze diverse dal classico lettino e ombrellone, c'è un dato in controtendenza: a Grado, provincia di Gorizia, i turisti arrivano in massa. Mai così tanti. Ad attirare le persone in questa cittadina bagnata dall'Adriatico i prezzi accessibili e un aumento dell'offerta di servizi. Tanti gli eventi in spiaggia, ma anche la notte con concerti e serate a tema, pensate appositamente per i giovani.