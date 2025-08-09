Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IN CONTROTENDENZA

A Grado è boom di presenze al mare

Ad attirare le persone in questa cittadina bagnata dall'Adriatico i prezzi accessibili

di Matteo Pedrazzoli
09 Ago 2025 - 21:39
01:26 

In un'estate dai prezzi impazziti, con gli italiani che scelgono vacanze diverse dal classico lettino e ombrellone, c'è un dato in controtendenza: a Grado, provincia di Gorizia, i turisti arrivano in massa. Mai così tanti. Ad attirare le persone in questa cittadina bagnata dall'Adriatico i prezzi accessibili e un aumento dell'offerta di servizi. Tanti gli eventi in spiaggia, ma anche la notte con concerti e serate a tema, pensate appositamente per i giovani.

video tg
grado

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri