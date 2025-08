A Giugliano uno dei campi rom più degradati d'Italia: il reclamo contro gli sgomberi forzati

“Per sei anni ho subito l’occupazione di un campo rom. Il giorno dello sgombero, il 22 aprile di quest’anno, praticamente davanti alle forze dell’ordine si sono trasferiti di soli 3 metri”. A distanza di tre mesi, la situazione a Giugliano, in provincia di Napoli, non è cambiata. In via Carrafiello c’è uno dei campi rom più degradati d’Italia. Ma che non vuole stare nell'ombra. "Ognuno si sta battendo per avere una casa". Una protesta accolta dal centro europeo per i diritti dei rom, che ha presentato un reclamo contro gli sgomberi forzati. Il comitato europeo per i diritti sociali, costola del Consiglio d'Europa, si è pronunciato contro l’Italia, affermando come il superamento dei campi nomadi debba tradursi nell’assegnazione di soluzioni abitative sicure.