A Forte dei Marmi il dolce di Ferragosto è... il panettone

Ormai non c'è da stupirsi se anche a Ferragosto si mangia il panettone, perché questo a Forte dei Marmi succede da ormai 22 anni. Proprio così: sulla sabbia di uno storico bagno, è diventata consuetudine - anzi, moda irrinunciabile - gustare il panettone la sera di Ferragosto. Così, che sia sotto l'ombrellone, in giardino, o perfino in barca il panettone diventa un augurio di dolcezza estiva. L'idea nasce da una provocazione: alcuni anni fa il giornalista gastronomico Davide Paolini suggerì di far uscire il panettone dalla gabbia del Natale e trasformarlo in dolce dell'estate. L'unica regola per gustarlo al meglio: niente coltello, si può solo strappare con le mani.