A Firenze stop ai monopattini

Dal primo aprile 2026 il servizio noleggio non sarà più disponibile per motivi di sicurezzadi Roberta Fiorentini
Usati senza casco, parcheggiati ovunque, gettati in Arno. Firenze dice basta monopattini a noleggio. Dal primo aprile 2026 il servizio non sarà più disponibile. Una scelta dettata da motivi di sicurezza, dicono a Palazzo Vecchio, ma non solo. La sperimentazione iniziata nel 2020 non ha dato i frutti sperati. Troppi i veicoli elettrici lasciati in sosta selvaggia per le vie del centro. Molte le infrazioni. C'è chi sfreccia in coppia a bordo di un unico monopattino, chi non rispetta la direzione di marcia, chi scambia il marciapiedi per la strada...