A Fiesole il Pd non fa più festa

Il pratone deserto sotto un sole impietoso: niente banchetti né bandiere e nemmeno i tradizionali panini con la salsiccia. A Fiesole finisce un'epoca: per la prima volta dal 1952 ad oggi, la Festa dell'Unità non ci sarà. "Spariti i volontari, se non ci sono i soldi, i giovani non vengono", si mormora. E Fiesole la rossa si interroga: sarà per soldi o per disaffezione alla politica, quella che svuota le urne a ogni elezione, oppure perché - come dice qualcuno - è finito un sogno. Di fatto, al Pd locale non rimane che affidare ai social l'annuncio della cancellazione di un appuntamento chiave per la città.