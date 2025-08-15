Logo Tgcom24
A Ferragosto colazione con brioche e giornali per i nonni di Città di Castello: l'omaggio dei carabinieri

Iniziativa solidale nella casa di riposo, in collaborazione con l'amministrazione comunale

15 Ago 2025 - 17:45
