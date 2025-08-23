A Colle Santa Lucia il primato delle multe pro-capite: 725mila euro per 300 abitanti

Spetta a Colle Santa Lucia, splendido borgo di 300 residenti sulle Dolomiti bellunesi, il primato del maggior incasso pro-capite delle multe stradali: 725mila euro raccolti in un solo anno, statisticamente più di 2mila euro per ogni residente. Questo paese di montagna, ogni anno, si riempie di turisti (o anche solo di automobilisti e motociclisti di passaggio), con limiti di velocità che raramente vengono rispettati. In estate e inverno le multe maggiori arrivano dall'autovelox del passo Giau, diventato celebre dopo il blitz del solito Fleximan, vendicatore degli automobilisti multati, che l'avea divelto. Il sindaco lo ha appena rimesso in funzione.