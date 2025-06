A Città di Castello la casa della bici d'epoca

Un luogo che racchiude bici d'epoca, con ciclofficina, biblioteca e anche bike sharing, per dare la possibilità di pedalare su due ruote uniche ad appassionati di ciclismo e curiosi. È la nuova sede del Registro Storico Cicli, inaugurata a Città di Castello, Perugia. Importante perché crea un ambiente unico e nuovo che non esisteva prima, insomma. Con un occhio rivolto al passato e ai valori del ciclismo: nella vicina Nuvole, durante la guerra, si rifugiò Gino Bartali, quando si scoprì che trasportava documenti falsi per salvare gli ebrei nascosti in un convento ad Assisi. Fascino e storia rivivono, anche grazie a una biblioteca con più di 800 libri sul ciclismo e i preziosissimi cataloghi dei registri storici.