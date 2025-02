A Bologna è tornata la sfida della sfoglia tirata a regola d'arte. Questa nuova edizione, voluta con forza da Confcommercio Ascom Bologna in collaborazione con Antoniano, è nata appositamente per valorizzare il ruolo delle sfogline, degli sfoglini e della sfoglia, come simbolo del territorio emiliano-romagnolo. In gara sfogline e sfoglini professionali, amatoriali e teenager.