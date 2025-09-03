Logo Tgcom24
Cronaca
Il suo nickname era "Boss Miao"

45enne e fan dei gatti, ecco chi era il gestore del sito sessista

La polizia postale ha individuato l'uomo che ha postato migliaia di foto di politiche, attrici e volti tv a loro insaputa

di Cristiano Puccetti
03 Set 2025 - 12:50
01:33 

La sua passione per i gatti, rappresentata anche nel nickname “Bossmiao”,  ha aiutato gli inquirenti ad individuare Vittorio Vitiello, il presunto amministratore di un sito sessista dove venivano pubblicate e commentate foto di donne immortalate a loro insaputa, attrici e politiche.
Vitiello, originario di Pompei, ma residente a Firenze, sospettato anche di estorsione per aver chiesto soldi per rimuovere contenuti sul web e’ stato sentito dalla polizia postale dopo la denuncia della sindaca Sara Funaro. 

sito porno
sito
sessista

