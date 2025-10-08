Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Lombardia
SONDRIO

44enne aggredita e rapinata da uno straniero

La polizia ha"arrestato un 24enne originario del Mali, residente nel centro di accoglienza di Colorina, in Valtellina

di Alessandra Rolla
08 Ott 2025 - 14:57
01:14 

L'aggressione è avvenuta a non molta distanza dalla stazione ferroviaria intorno alle 23.30: intervenuti gli agenti della squadra volanti

video tg