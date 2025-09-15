Logo Tgcom24
Cronaca
Tutto per la Kamčatka

42 finalisti si sfidano per il titolo di "Re del Risiko"

"Milano diventa la capitale del celebre gioco da tavolo."Il brio della competizione, i colpi di scena della dea fortuna e tanta voglia di stare in compagnia: ecco cosa piace agli appassionati"arrivati da tutta Italia."

di Luca Amodio
15 Set 2025 - 13:05
01:29 

Carri armati pronti per conquistare il mondo. Non è la cronaca degli esteri ma l’obiettivo dei 42 finalisti del torneo nazionale di Risiko, che si sono sfidati nell’ultima battaglia di un campionato andato avanti per mesi in tutta Italia. Così Milano è diventata la capitale del celebre gioco da tavolo. A rompere il silenzio dei giocatori chini sul campo da gioco, solo il rumore 

