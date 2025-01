31enne trovato morto per strada: assolti i carabinieri

I carabinieri non hanno mai nè toccato ne picchiato Taissir Sakka, il 31enne tunisino che il 15 ottobre 2023 è stato trovato morto in un parcheggio a Modena, dopo che era stato controllato dalle forze dell'ordine, insieme al fratello. Era stato proprio quest'ultimo a sporgere denuncia dichiarando di aver subito un pestaggio in caserma ma anche di aver visto i militari picchiare il fratello ammanettato. Per questo erano subito scattate le indagini.

un carabiniere era stato indagato per omicidio, altri cinque per lesioni.