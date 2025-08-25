Logo Tgcom24
Cronaca
DA CASALECCHIO CON FURORE

164 anni in due, le "gemelle monelle" conquistano TikTok

30 mila follower e quattro milioni di like: sono i numeri di Maria Teresa e Maria Pia Rossi, per i follower "le gemelle monelle"

di Marta Vittadini
25 Ago 2025 - 21:48
164 anni, in due, 30 mila follower e quattro milioni di like : sono i numeri di Maria Teresa e Maria Pia Rossi, ovvero le gemelle monelle. Quello delle due signore di Casalecchio di Reno, Bologna, oggi star del social più amato dai giovanissimi, è un fenomeno nato per caso, con un primo video destinato solo a rallegrare la sorella maggiore, ospite di una casa di riposo.
 

