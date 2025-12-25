15enne rapinato, la ragazzina della baby gang: "Toglietemi le manette, sono una donna"

Una capacità criminale elevatissima. Non ci sono dubbi per il giudice delle indagini preliminari, che ha confermato la misura cautelare in carcere per il 20enne di origini tunisine a capo della baby gang accusata di aver brutalizzato un ragazzino di 15 anni a Milano, in corso Buenos Aires, via dello shopping. Il 20enne avrebbe agito insieme ad altri tre minorenni, tutti extracomunitari, tra cui anche una ragazzina. Avrebbero picchiato e rapinato un 15enne, dopo avergli portato via il giubbotto, il cellulare e le scarpe. La più spietata sarebbe stata la ragazzina: all'arrivo dei carabinieri ha dato in escandescenze. Cadendo a terra ha urlato: "Toglietemi le manette, sono una donna".