Francavilla, indagati due agenti per la morte del bandito durante la sparatoria: è polemica

Quando i due vengono individuati dalla polizia, Giannattasio si arrende, il suo complice no e fugge. Ne nasce un inseguimento e un conflitto a fuoco, sotto gli occhi dei braccianti. Due agenti ora sono indagati per omicidio colposo. Un atto dovuto, in vista del conferimento dell’incarico per l'autopsia sul corpo di Mastropietro previsto il 17 giugno.