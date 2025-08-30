Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Un pellegrinaggio solitario

100 chilometri a piedi per cambiare patrono, l'impresa di un sindaco toscano

Il primo cittadino di Barberino Tavarnelle ha iniziato il suo viaggio tra colli e abbazie per consegnare un messaggio agli arcivescovi di Firenze e Fiesole

di Luca Amodio
30 Ago 2025 - 21:20
01:30 

È partito per un pellegrinaggio solitario, David Baroncelli, sindaco del comune di Barberino Tavarnelle. zaino in spalla e notti in tenda, un percorso di 100 chilometri tra abbazie e monasteri; un viaggio tra il chianti classico e i colli fiorentini, che risuona come una preghiera collettiva ma anche come una missione: consegnare un messaggio agli arcivescovi di Firenze e Fiesole.
 

toscana
sindaco
vescovo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri