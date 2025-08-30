100 chilometri a piedi per cambiare patrono, l'impresa di un sindaco toscano

È partito per un pellegrinaggio solitario, David Baroncelli, sindaco del comune di Barberino Tavarnelle. zaino in spalla e notti in tenda, un percorso di 100 chilometri tra abbazie e monasteri; un viaggio tra il chianti classico e i colli fiorentini, che risuona come una preghiera collettiva ma anche come una missione: consegnare un messaggio agli arcivescovi di Firenze e Fiesole.

