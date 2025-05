Dal controllo del veicolo prima della partenza, come la pressione delle gomme, i livelli dell'acqua e dell'olio e l'efficienza delle luci, alle misure di sicurezza per i bambini che devono viaggiare seduti nell'apposito seggiolino. Ma anche ricordare di stare attenti ai farmaci assunti e di non distrarsi alla guida. Tutti i consigli di Anas per muoversi lungo la strada in serenità.