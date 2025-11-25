"Via il cognome del padre che ha ucciso mia figlia"

Giovanna Zizzo, la madre, ha una sola missione nella vita: cambiare il cognome della figlia defunta. La donna non accetta che il nome della sua bambina rimanga legato all’uomo che l’ha uccisa. Una battaglia che, sebbene non possa restituire la vita a Laura, mira a restituirle identità, dignità e rispetto nel ricordo. Nel 2020, un primo, significativo traguardo è stato raggiunto per i tre fratelli di Laura che sono riusciti a rinunciare al cognome paterno Russo, assumendo legalmente quello della madre.