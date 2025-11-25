Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
LA BATTAGLIA DI GIOVANNA

"Via il cognome del padre che ha ucciso mia figlia"

Laura Russo, nell'agosto 2014, venne uccisa a coltellate nel sonno dal padre

di Massimiliano Di Dio
25 Nov 2025 - 13:14
01:35 

Giovanna Zizzo, la madre, ha una sola missione nella vita: cambiare il cognome della figlia defunta. La donna non accetta che il nome della sua bambina rimanga legato all’uomo che l’ha uccisa. Una battaglia che, sebbene non possa restituire la vita a Laura, mira a restituirle identità, dignità e rispetto nel ricordo. Nel 2020, un primo, significativo traguardo è stato raggiunto per i tre fratelli di Laura che sono riusciti a rinunciare al cognome paterno Russo, assumendo legalmente quello della madre.

video evidenza
catania