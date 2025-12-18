Torino, sgomberato e messi i sigilli ad Askatasuna

Sgomberato e sequestrato lo storico centro sociale di Torino Askatasuna. Decine di uomini delle forze dell'ordine hanno circondato lo stabile di corso Regina Margherita per garantire agli uomini della Digos della questura di eseguire una serie di perquisizioni, in corso anche nelle abitazioni di alcuni attivisti. Alla base del blitz scattato all'alba la ricerca di elementi di collegamento all'assalto di tre settimane fa alla redazione de la stampa, durante un corteo pro Pal e la violazione dell'interdizione ai locali per inagibilità. La sede di uno dei centri sociali storici del capoluogo piemontese protagonista di manifestazioni il più delle volte pacifiche altre, violente, considerato l'ultimo fortino dell'autonomia, viene chiuso, con sigilli e porte murate dai vigili del fuoco.