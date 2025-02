"Togliti la kippah". Aggredisce minore, poi impugna bottiglia contro un negoziante

Momenti di paura per la vittima che si trovava insieme alla madre nel centro della città. Arrestato un 33enne. Ha aggredito un minore che indossava la Kippah, il copricapo ebraico. Si è scagliato contro di lui con tutta la rabbia che aveva in corpo. Un attacco avvenuto il 29 gennaio in una delle zone centrali della città. Tutto ripreso dalle telecamere di sorveglianza. A essere arrestato dalla polizia un 33enne egiziano.